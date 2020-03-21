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Суббота, 21.03.2020
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Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших

Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
21:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По результатам исследований, полученных вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины всего зафиксировано 18 положительных результатов на COVID-19:

  • Черновицкая (10),
  • Житомирская (1),
  • Киевская (2),
  • Донецкая (1),
  • Ивано-Франковская (2),
  • Киевская область и город Киев (2).

"Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили: Черновицкая 15, Днепропетровская 2; Житомирская 1; Львовская 1; Киевская 2; Тернопольская 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки", - подытожили в Минздраве.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

  • Как можно чаще проветривайте помещение;

  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

  • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

  • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Напомним: 

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Минздрав, Пандемия, Коронавирус.
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