Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
По результатам исследований, полученных вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины всего зафиксировано 18 положительных результатов на COVID-19:
"Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили: Черновицкая 15, Днепропетровская 2; Житомирская 1; Львовская 1; Киевская 2; Тернопольская 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки", - подытожили в Минздраве.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.
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