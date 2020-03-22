В Сумах вводят дополнительные карантинные меры (Видео)

Новости Украины:В Сумах вводятся дополнительные карантинные мероприятия.

На территории Сумской городской объединенной территориальной громады с понедельника, 23 марта, вводятся дополнительные карантинные мероприятия.

Это решение сегодня принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

В решении исполкома говорится, что соответствующие меры вводятся в соответствии с протоколом заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) от 21 марта №9, учитывая широкое распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Решение принято с целью предотвращения распространения болезни на территорию Сумской городской ОТГ и руководствуясь частью первой статьи 52 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

В частности, ряду структур горсовета поручено проработать с управлением патрульной полиции в Сумской области вопрос об ограничении движения транспорта на улицах и дорогах города на девяти участках, разработку соответствующих схем изменения движения транспорта, установление соответствующих знаков дорожного движения и транспортных ограждений, исключающих или ограничивающих движение транспортных средств на участках улиц и дорог Сум.

Также управлению патрульной полиции в Сумской области поручено обеспечить публичную безопасность, порядок и безопасность дорожного движения на участках улиц и дорог города, где ограничивается движение транспорта, и прилегающей территории. Будет усилен также контроль за перемещением граждан и грузов на участках улиц и дорог Сум.

Кроме того, коммунальное предприятие "Инфосервис" должно обеспечить установление на въездах и выездах из города средств видеонаблюдения за счет резервного фонда и обеспечить передачу данных через интернет в режиме реального времени дежурным частям полиции.

Вместе с тем, исполком призвал граждан, которые вернулись в Сумы из стран и областей, где были зарегистрированы подтвержденные случаи с коронавирусом, немедленно обратиться к врачам.

"Гражданам, которые прибыли в город Сумы с 5 марта из стран с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19 и из других областей Украины, где были зарегистрированы подтвержденные случаи COVID-19 (Черновицкая, Житомирская, Днепропетровская, Киевская, Донецкая, Ивано-Франковская, Харьковская, Львовская, Тернопольская области и город Киев), безотлагательно уведомлять об этом средствами связи семейных врачей, отдел здравоохранения Сумского городского совета или отдел "Служба 15-80", - говорится в решении исполкома.

Сумской городской голова Александр Лысенко, комментируя местным журналистам вчерашнее заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, принял решение проработать вместе с полицией возможность ограничить въезд в город на 9-ти участках, отметил, что местная власть готовит Сумы к полному закрытию.

"Решением комиссии принято ввести контролирующий режим въезда в город... Все транспортные средства из других областей будут останавливаться и контролироваться. Меряем температуру (водителей и пассажиров), берем информацию, куда они едут, смотрим на их состояние и фиксируем их въезд... С 22 марта начинаем блокировать все дороги, кроме шести центральных направлений въезда. Объездные все дороги будем блокировать. Мы готовим город к полному закрытию", - подчеркнул Сумской городской голова.

Кроме того, Лысенко в прямом эфире в Facebook рассказал, что уже сейчас в Сумах дезинфицируют подъезды многоэтажек, коммунальный транспорт, а также будут дезинфицировать остановки.