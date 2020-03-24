Рада передала больницам Киева 25 машин скорой помощи

Верховная Рада Украины передает 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены госпитальной базой для борьбы с коронавирусом.
"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателям комитетов и работникам аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", - приводит слова председателя парламента Дмитрия Разумкова пресс-служба Верховной Рады на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что в свою очередь сети АЗС "UPG", "KLO" и "SOCAR" также присоединились к инициативе и готовы передать для нужд медицинских учреждений в общей сложности 35 тыс. литров топливо.
Кроме того, Разумков лично приобрел на нужды больниц Киева 5800 литров топлива, таким образом, общее количество топливо составляет - более 40 тыс. литров.
Так, автомобили будут переданы медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве: КНП "Александровская клиническая больница Киева", КНП "Киевская городская клиническая больница №4", КНП "Киевская городская клиническая больница №9", КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница", КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1", КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2" и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины".
Как сообщалось, Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля.
Напомним:
В Киеве полицейские и представители общественного формирования "Муниципальная стража" будут дежурить в наземном общественном транспорте, который будет перевозить граждан по специальным билетам.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.
Согласно подсчетам, проведённым штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.