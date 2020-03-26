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На Донбассе девять вражеских обстрелов, без потерь

На Донбассе девять вражеских обстрелов, без потерь
07:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям за среду, без потерь

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, еще раз был зафиксирован с начала текущих, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – говорится в утренней сводке в четверг, на странице штаба в Фейсбук.

Боевики открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено 5 обстрелов: дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82-мм - 5 мин и гранатометов различных систем; в районе Красногоровки - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; рядом с Крымским – из 120-мм минометов - 20 мин.

Ситуация в ООС: боевики 7 раз открывали огонь, военных с коронавирусом нет

"На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств", – добавили в штабе.

С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя - из 82-мм миномета - 15 мин.

В штабе подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

"За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подытожили в штабе ООС.

Напомним: 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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