На Донбассе девять вражеских обстрелов, без потерь

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, еще раз был зафиксирован с начала текущих, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – говорится в утренней сводке в четверг, на странице штаба в Фейсбук.
Боевики открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено 5 обстрелов: дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82-мм - 5 мин и гранатометов различных систем; в районе Красногоровки - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; рядом с Крымским – из 120-мм минометов - 20 мин.
"На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств", – добавили в штабе.
С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя - из 82-мм миномета - 15 мин.
В штабе подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
"За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подытожили в штабе ООС.
Напомним:
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей.
Сивохо объяснил, что делает в Совете нацбезопасности и обороны.