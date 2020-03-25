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Ситуация в ООС: боевики 7 раз открывали огонь, военных с коронавирусом нет

Ситуация в ООС: боевики 7 раз открывали огонь, военных с коронавирусом нет
19:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В ООС в течении суток боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре. 

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:

  • дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; 

  • вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;

  • в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета; 

  • рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: 

  • неподалеку Орехового - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; 

  • рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 20 мин. 

"Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним:

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Украина, Донбасс, Заболевание, Заражение, Коронавирус, ООС.
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