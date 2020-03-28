В Харькове произошло ДТП с участием патрульного авто, пострадали 5 человек

Новости Украины:Бывший сотрудник полиции врезался автомобилем "Lexus" сразу в несколько автомобилей, в том числе в служебный – патрульных.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Полтаве, открыли уголовное производство по факту ДТП с участием работников патрульной полиции, в результате которого пострадали 5 человек.

"По предварительной информации, 27 марта 2020 около 21 часов в городе Харькове автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Lexus, который в свою очередь протаранил еще и припаркованную Mazda. В результате ДТП травмировались 5 человек", - сообщается на официальном сайте ГБР.

В информации отмечается, что пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

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