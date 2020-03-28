Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных.
Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в вечерней сводке.
Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме этого, замечена работа снайперской пары. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики осуществили два обстрела неподалеку от Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вблизи Водяного оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Защитников Старогнатовки российские вооруженные формирования дважды обстреляли из стрелкового оружия, а неподалеку от Опытного применили автоматический станковый гранатомет. По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалеку от населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.
"Украинские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы. Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Напомним:
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
За прошлые сутки на Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Всего боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.
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