Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим "тишины".

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, замечена работа снайперской пары. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики осуществили два обстрела неподалеку от Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вблизи Водяного оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Старогнатовки российские вооруженные формирования дважды обстреляли из стрелкового оружия, а неподалеку от Опытного применили автоматический станковый гранатомет. По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалеку от населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы. Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним: