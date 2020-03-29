День в ООС: оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

Новости Украины:На Донбассе с начала суток восемь нарушений "тишины", оккупанты стреляют из минометов и гранатометов.

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня ... В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли опорные пункты Объединенных сил вблизи Березово из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Старогнатовки боевики совершили два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку от Тарамчук и Авдеевки применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, приняли действенны мер по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - заявляют в штабе ООС.

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям ОС неподалеку т Луганского оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 мм. По защитникам Гладосово боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника", - сообщили в штабе.

Напомним: