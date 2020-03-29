День в ООС: оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, потерь нет.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня ... В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке.
Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли опорные пункты Объединенных сил вблизи Березово из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Старогнатовки боевики совершили два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку от Тарамчук и Авдеевки применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, приняли действенны мер по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - заявляют в штабе ООС.
В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям ОС неподалеку т Луганского оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 мм. По защитникам Гладосово боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника", - сообщили в штабе.
Напомним:
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С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
По состоянию на 07:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины на изоляции находятся 172 военных, случаев заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано.