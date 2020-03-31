В Одесской области еще двое человек заразились коронавирусом

Новости Украины:В Одесской области зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом у жителей, не выезжавших за границу.

В Одесской области у не выезжавших за границу мужчины и женщины подтверждены случаи заражения коронавирусом, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и женщины 1947 г.н. из Одессы. Оба границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали", - написал Куцый на странице в Фейсбуке во вторник.

Отмечается, что до госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. На данный момент больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.