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На Донбассе боевики стреляли из минометов и пулеметов, военные не пострадали

На Донбассе боевики стреляли из минометов и пулеметов, военные не пострадали
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В районе боевых действий на Донбассе с начала текущих суток боевики три раза нарушили перемирие, применяя минометы и пулеметы.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения. С 8:55 от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины калибра 82-мм и вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по нашим защитникам Орехово", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

Также отмечается, что противник утром применил крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам поселка Славное. А с 9:30 также из крупнокалиберных пулеметов боевики начали обстрел защитников н.п.Водяного.

На Донбассе 16 вражеских обстрелов, силы ООС ликвидировали трех боевиков

"По имеющейся информации, в результате прицельного огня противника боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет", - добавили в ведомстве.

Напомним: 

Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Германия и Франция сделали совместное заявление, заявив, что пророссийские сепаратисты на Донбассе препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что власти Украины для прекращения конфликта на Донбассе должны пойти на непопулярный шаг и провести там выборы.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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