Глава Черновицкой ОГА: Обнаружено 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировано еще 25 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"Обнаружено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о городе Черновцы и еще раз Хотин, снова обнаружено по пять случаев, а остальных 15 случаев распределяются по другим районам области. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев достигло отметки 273 человека", - заявил Осачук в обнародованном на его странице в Фейсбуке видеообращении.
Также по его словам, среди вновь выявленных больных COVID-19 в Черновицкой области трое священнослужителей.
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