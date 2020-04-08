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Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь

Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
07:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Шесть нарушений режима тишины за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские опорные пункты у Марьинки и Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие по позициям в окрестностях Опытно.

Кроме того, НВФ совершили обстрел гражданского автомобиля у Красногоровки. В частности, с помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из украинских центральных телеканалов. Журналисты и военнослужащие не пострадали.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрелы. Так, за минувшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин. Из огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое НВФ выпустили четыре мины калибра 82 мм по украинским позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

ООС: Боевики 4 раза нарушали режим "тишины", под обстрел попали журналисты

По данным украинской разведки, 7 апреля ранен один боевик и поврежден вражеский противотанковый ракетный комплекс.

"8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штаббе.

В направлении оккупированного Набережного боевики выпустили 20 мин, а под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним

 

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Армия, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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