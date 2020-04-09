На Одесчине вандал повредил памятник ликвидаторам и жертвам Чернобыльской катастрофы

Новости Украины:В Одесской области разрушили памятник героям-ликвидаторам и жертвам Чернобыльской трагедии.

В Одесской области, в с.Ширяеве, разрушили стелу, установленную в райцентре в знак памяти героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Сегодня утром местные жители обнаружили стелу, установленную в райцентре в знак памяти героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии, полностью разрушенной", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники территориального отделения полиции обследовали место происшествия и благодаря собранным вещественным доказательствам быстро установили причастного к нему лицо. Это местный 29-летний житель. В том, что сломал памятник, мужчина признается, но при каких обстоятельствах — однозначного ответа не дает из-за состояния опьянения.

Сейчас с правонарушителем проводятся неотложные следственные мероприятия. Его действия квалифицированы как хулиганство. Сведения в Единый реестр досудебного расследования внесены по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним: