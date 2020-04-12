Не поделили дорогу: в Киеве дорожный инцидент закончился стрельбой (Фото)

В Киеве на автодороге произошла стрельба, в результате которой был поврежден автомобиль, из людей никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц столицы на дороге во время движения неизвестный выстрелил в окно автомобиля. На место происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, правонарушитель возмутился тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина. Поэтому он догнал её, выстрелил в окно и уехал в неизвестном направлении. Получив ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого, патрульные установили направление движения и остановили беглеца на проспекте Соборности.
Задержанным оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который уже попадал в поле зрения стражей порядка за совершение хулиганских действий. При досмотре его автомобиля эксперты обнаружили и изъяли пистолет, который отправили на проведение экспертного исследования.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.
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