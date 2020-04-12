Пожар в Ровенской области: горели помещения на территории монастыря (Фото, Видео)

В селе Липки Гощанского района Ровенской области горят помещения Свято-Успенского мужского монастыря.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ровенской области, горят хозяйственные постройки монастыря.
"На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара - до 400 квадратных метров. Пожар под контролем", - отмечается в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет.
В настоящее время причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
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