Пожар в Ровенской области: горели помещения на территории монастыря (Фото, Видео)

Новости Украины:В Ровенской области произошел пожар в мужском монастыре.

В селе Липки Гощанского района Ровенской области горят помещения Свято-Успенского мужского монастыря.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ровенской области, горят хозяйственные постройки монастыря.

"На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара - до 400 квадратных метров. Пожар под контролем", - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет.

В настоящее время причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Напомним: