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Бросили гранату в окно: в Житомирской области произошел взрыв в частном доме

Бросили гранату в окно: в Житомирской области произошел взрыв в частном доме
18:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Житомирской области неизвестный бросил гранату в окно частного дома.

В Житомирской области неизвестный мужчина пытался подорвать гранатой частный дом.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, ночью 12 апреля полиция получила информацию о взрыве в частном доме в селе Гришковцы Бердичевского района.

После первой ночи на номер "102" позвонил 19-летний житель этого села и заявил, что неизвестный забросил в окно дома, где он проживает, гранату.

На место происшествия для проверки информации выехали соответствующие подразделения полиции. Выяснилось, что действительно в одной из комнат дома произошел взрыв. В этот момент в других помещениях дома было три человека, никто из них не пострадал. Гранатой была повреждена мебель, разбиты окна и посечены стены.

Предварительная правовая квалификация происшествия - ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают причины и личность мужчины, бросившего гранату.

Пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и разбой.

Напомним: 

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Взрыв, Житомирская область, Граната, Нацполиция.
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