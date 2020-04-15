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Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления

Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
08:22 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается, проходит тушение тлеющих пней и древесины.

В зоне ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого, Котовского и Детякивского лесничеств открытого огня нет, проходит тушение тлеющих пней и древесины в отдельных очагах возгорания, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Детяткивського, Паришивського и Денисовицького лесничеств. Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сбросы - 6 т воды).

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесский и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Возле села Грезля Денисовецького лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

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С 10 апреля продолжается тушение отдельных очагов огня.

14 апреля пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС удалось ликвидировать, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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