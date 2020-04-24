Еще в одном киевском монастыре обнаружили коронавирус

Новости Украины:За минувшие сутки в Киеве инфицирование коронавирусом лабораторно подтверждено у девяти священнослужителей.

В Киеве выявили коронавирус в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ МП.

Об этом на брифинге сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус - священнослужители. Пятеро из Киево-Печерской лавры. Трое из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек из женского монастыря Святого Пантелеймона", - сказал Кличко.

Он напомнил, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в них. Это: Киево-Печерская лавра, Ионинский и Свято-Покровский Голосеевский монастыри.

Как сообщалось, в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших возросло еще на 63 человека, трое из них медики.

В Украине по состоянию на 24 апреля подтверждены 7647 случаев COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.