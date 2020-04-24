Вспышка коронавируса в общежитии: на изоляции находятся 239 человек

Новости Украины:На изоляции в общежитии в Вишневом находится 239 человек, у здания дежурит "скорая".

В общежитии в Вишневом Киевской области, где подтверждено 78 случаев заболевания COVID-19, находится на изоляции 239 человек, все они, а также двое работников общежития, прошли ПЦР-тестирование, сообщил врио главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"Здание находится в частной собственности. Установлено, что в настоящее время в общежитии находится на изоляции 239 человек, проведен 241 ПЦР-тест, в том числе двум работникам общежития. Подтверждено 78 случаев, из них 2 человека умерли, 4 – на стационаре и 72 – на самоизоляции", - сообщил врио главы области в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

По словам Володина, среди самоизолированных у десятерых есть клинические признаки заболевания, у остальных нет признаков коронавируса.

"Возле общежития дежурит "скорая", - добавил врио главы ОГА.

Ранее сообщалось, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса.

В здании был введен режим "особого передвижения". Кроме того, общежитие взяли под охрану бойцы Нацгвардии.

За последние сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 7647 человек. Жертвами коронавируса стали уже 193 заболевших, 601 пациент выздоровел.

Напомним, 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный в стране с 12 марта, продлен до 11 мая.