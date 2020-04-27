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Коронавирус в харьковской психбольнице: выявили причину вспышки

Коронавирус в харьковской психбольнице: выявили причину вспышки
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 в селе Стрелечье могли заразиться коронавирусом от санитарки.

Пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 могли заразиться коронавирусом от санитарки, у которой обнаружили инфицирование. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По словам Кучера, за последние сутки из 25 образцов, которые были взяты у людей, 11 оказались положительными. Еще 30 образцов ждут исследования.

"Уже сейчас мы можем предполагать, что болезнь была занесена первым лицом, которое там была обнаружено, это санитарка, которая там работала. Она живет в другом населенном пункте. На данный момент находится там на самоизоляции", - сообщил Кучер.

По его словам, село, в котором находится больница, закрыто. "Отделение, в котором была установлена болезнь, сейчас закрыто на карантин, будут протестированы все сотрудники, весь персонал, а его чуть более 500 человек, а также все лица, которые там содержатся, даже те, которые находятся в других отделениях", - отметил Кучер.

Как сообщалось, в Харьковской областной психиатрической больнице №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, на утро 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Харьковская область, Психиатрическая больница, Коронавирус, Covid-19.
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