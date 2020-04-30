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Убийство сына депутата Соболева: полиция сообщила о подозрении еще одному лицу

Убийство сына депутата Соболева: полиция сообщила о подозрении еще одному лицу
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Правоохранители сообщили о подозрении еще одному лицу, которое может быть причастно к покушению на депутата Киевского облсовета Соболева.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении еще одному лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года.

Как информирует Офис генерального прокурора, сейчас фигурант объявлен в международный розыск.

Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства.

Досудебное расследование продолжается.

Напоминается, что по инициативе заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который отвечает за ювенальное направление, в январе Офисом генерального прокурора было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в этом уголовном производстве.

Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану

На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным по пп.2, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

15 января Соболев и его жена Инна объявили о выплате вознаграждения в размере 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства.

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Киев, Полиция, Стрельба, Range Rover, Арсен Аваков, Вячеслав Соболев, Обстрел Range Rover.
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