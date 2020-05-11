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Понедельник, 11.05.2020
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В Киеве коронавирусом заболели еще 66 человек

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В Киеве коронавирусом заболели еще 66 человек
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:В Киеве за сутки подтверждены 66 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 медиков.

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось на 66 человек, шестеро из которых - медики, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Как сообщалось, за 9 мая в столице Украины был подтвержден Covid-19 у 34 человек.

"По состоянию на сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко на своем телеграм-канале в понедельник.

Среди заболевших 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, и пятеро детей - 2 девочки 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет.

В больницы госпитализированы 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружены в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком 12, и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

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Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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