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Коронавирус в Дарницком детском доме-интернате: в столичных социальных учреждениях прошли проверки

Коронавирус в Дарницком детском доме-интернате: в столичных социальных учреждениях прошли проверки
23:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Столичные интернаты и дома престарелых проверили на соблюдение санитарных норм.

Городской голова Виталий Кличко поручил проверить все социальные учреждения города на соблюдение санитарных требований после вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком детском доме-интернате.

Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проверки, особых нарушений в интернатных учреждениях не выявлено. Всего проверку провели в 8 интернатах. Кроме этого, специалисты Госпродпотребслужбы осуществили проверку Специализированного дома ветеранов войны и труда и двух специализированных домов для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов. В этих заведениях специалисты выявили ряд нарушений санитарных требований", - отметила Хонда.

Так, по ее словам, в Специализированном доме ветеранов войны и труда, ул. Котельникова, 32/11 выявлены следующие нарушения: недостаточное количество средств индивидуальной защиты, отсутствует санпост, не проводится термометрия персонала, отсутствует график дезинфекции помещений.

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В другом заведении - Специализированном доме для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов на ул. Будищанской, 4, проблемными вопросами являются: отсутствие санпоста, не проводится термометрия персонала, отсутствует дистанционный термометр; заведение не обеспечено средствами индивидуальной защиты на случай выявления больного с подозрением на COVID-19, а именно: отсутствуют защитные очки, щитки, экраны, изоляционные халаты, изоляционные костюмы.

В еще одном специализированном доме для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов, ул. И. Ижакевича, 3 особых нарушений не зафиксировано, кроме подтверждающих документов проведения термометрии.

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Во всех других учреждениях достаточное количество дезсредств, масок, перчаток, термометров. Есть изоляторы. В течение последних 2-х недель случаев ОРВИ среди персонала и подопечных обнаружено не было.

Как сообщалось, 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек зафиксировали вспышку коронавируса. После тестирования заболевание подтвердилось у 81 человека.

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Киев, КГГА, Коронавирус, Марина Хонда.
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