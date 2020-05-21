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Авто застряли в километровых пробках: что происходит на дорогах Киева

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Авто застряли в километровых пробках: что происходит на дорогах Киева
09:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: abendblatt.de

Новости Украины:По состоянию на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения.

В Киеве в четверг утром образовались пробки на дорогах, ведущих из спальных районов в центр города. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Традиционно заблокированы основные магистрали, ведущие в центр города. Прежде всего - из левобережных районов. На Северном мосту пробка тянется по проспекту Шухевича от станции метро "Почайна", от моста Метро транспорт стоит на Броварском проспекте и бульваре Перова.

Как проехать в Киеве - карта / Google Maps

Возле моста Патона остановился проспект Соборности - аж до Дарницкой площади, а перед Дарницком мостом пробка на одноименном шоссе. Перед Южным мостом автомобили скопились по проспекту Бажана до станции метро "Харьковская".

В центре города больших пробок нет / Google Maps

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Лобановского, Голосеевском, Набережном шоссе, бульваре Шевченко и многих других.

Как сообщалось, с 22 мая в Украине возобновится полноценное движение наземного общественного транспорта. Запуск метрополитена планируется на понедельник, 25 мая.

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Киев, Транспорт, Пробки, Проезд.
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