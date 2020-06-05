Одесские правоохранители готовы к началу туристического сезона (Видео)

Новости Украины:В Одесской области заработала туристическая полиция.

Сегодня в Одесской области и в Одессе начала работу туристическая полиция.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в пятницу на территории военной части 3012 Национальной гвардии Украины состоялся объединенный инструктаж правоохранителей, которые заступают на службу по охране общественного порядка и безопасности граждан. В нем приняли участие начальник регионального полицейского главка Олег Бех и его заместитель Сергей Махотин.

Отмечается, что полицейские и военнослужащие будут нести службу в круглосуточном режиме на 15 станциях туристической полиции, 11 из них будут работать на территории области и четыре - в Одессе.

Всего к проведению указанных мероприятий планируется привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны.

"Они будут обеспечивать правопорядок в составе авто-, вело- и пеших патрулей", - отметил Бех в главке.

Он подчеркнул, что основные усилия правоохранителей нужно направить на работу по профилактике правонарушений, противодействию преступности и устранению причин, обусловливающих совершение противоправных действий.

Он также акцентировал на том, что туристическая полиция - лицо города и области. От ее работы во многом зависит уровень привлекательности региона для туристов.