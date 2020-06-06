Коронавирус: в Ровенской области остается более двух тысяч больных COVID-19

По состоянию на вечер 5 июня на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
"По состоянию на вечер 5 июня на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19", — сообщил он.
Так, новые случаи заболевания регистрировались у:
Глава ОГА сообщил, что возраст больных составил от 1,5 месяца до 74 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2010 случаев заболевания коронавирус", — написал он.
Коваль сообщил, что уже 1064 жители области преодолели COVID-19. "Сегодня выписаны еще 33 человека из Ровенского, Гощанского районов и Ровно", — добавил он.
"Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 40 случаев летальных. В работе лаборатории области остается 90 образцов", — резюмировал председатель облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 25 963 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 762 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.