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Коронавирус: в Ровенской области остается более двух тысяч больных COVID-19

Коронавирус: в Ровенской области остается более двух тысяч больных COVID-19
01:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Ровенской области обнаружили 37 новых случаев COVID-19, всего — более 2 тыс. человек.

По состоянию на вечер 5 июня на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

"По состоянию на вечер 5 июня на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19", — сообщил он.

Так, новые случаи заболевания регистрировались у:

  • 5 жителей из Ровно;
  •  1 из г.Острог; 
  •  8 из Сарненского района (Сарны — 3, с.Немовичи — 2, с.Люхча, с.Гранитное, с.Тутовичи)
  • 10 из Рокитновского района (пгт Рокитное, с.Рокитне, пгт Томашгород, с.Глинне, с.Залавья, с.Дроздинь — 5); 
  •  9 из Ровенского района (с.Зоря — 2, с.Бармакы, по одному в с.Большой Алексин, с.Городок, с.Жобрин, с.Белая Криница, пгт Оржив, с.Котив)
  • 4 из Гощанского района (пгт Гоща — 2, с.Тучин, с.Русивель).

Глава ОГА сообщил, что возраст больных составил от 1,5 месяца до 74 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2010 случаев заболевания коронавирус", — написал он.

Коваль сообщил, что уже 1064 жители области преодолели COVID-19. "Сегодня выписаны еще 33 человека из Ровенского, Гощанского районов и Ровно", — добавил он.

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"Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 40 случаев летальных. В работе лаборатории области остается 90 образцов", — резюмировал председатель облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 25 963 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 762 — летальные.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Ровенская область, Коронавирус, Covid-19.
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