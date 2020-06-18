В оккупированном Крыму открыли музей-заповедник “Херсонес Таврический”

В Севастополе состоялось возобновление работы музея-заповедника “Херсонес Таврический” в режиме ограниченного посещения.

С 18 июня территория музея-заповедника “Херсонес Таврический”, что в Севастополе, открыта в режиме ограниченного посещения с обязательным соблюдением социальной дистанции в полтора-два метра.

Об этом сообщает пресслужба музея.

“При этом из соображений безопасности экспозиционные и выставочные залы остаются закрытыми. Приобрести билеты на посещение территории Херсонеса Таврического можно в кассах музея или терминалах самообслуживания”, — сообщили в музее.

Также на данный момент уже проводятся сборные экскурсии (проводятся в том случае, если в группе набирается 5 человек) и индивидуальные экскурсии (для группы до 5 человек).