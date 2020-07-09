Штаб ООС: с начала суток боевики не совершили ни одного обстрела

С начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 9 июля, по имеющейся информации, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12:00 не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.

По его словам, защитники Украины продолжают неуклонно соблюдать режим тишины и ежеминутно находятся наготове дать жесткий отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщалось, в Вооруженных Силах Украины, по состоянию на 10:00 9 июля, острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 154 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.