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Вода грязная: в Одессе и Затоке "забраковали" пять пляжей

Вода грязная: в Одессе и Затоке "забраковали" пять пляжей
18:24 Сегодня Телеграф Фото: Думская
На Одесчине морская вода возле 2 пляжей и 3 пляжей Залива не соответствует санмикробиологическим нормам. Об этом сообщил брифинге Виталий Гончаров.

Главный санврач Одесской области отметил, что пробы морской воды, которые исследовали специалисты лабцентра Министерства здравоохранения, сообщают о неудовлетворительном качестве воды на данный момент возле пляжа "Аркадия" и пляжа на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, а именно, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".

Со слов Гончарова, уже исследовали 93 пробы морской воды, которые взяли в зонах рекреации морских водопользований на пляжах Одесской области.

Санврач также подчеркнул, что исследованая на сан-химические показатели морская вода в контрльных точках, соответствует гигиеническим требованиям.

Пляжи Азовского моря заполонили медузы: видео

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области в четверг, 16 июля прошел сильный ливень с градом. Об этом сообщил Богдан Петричук в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что из космоса показали, как "цветет" Черное море и какие курорты имеют самую грязную воду.

14 июля, из-за увеличения количества больных COVID-19 в Одессе запретили ночью работать клубам, ресторанам и барам.

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Все по теме:

Одесса, Вода, Пляж, Загрязнение.

Автор:

Телеграф
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