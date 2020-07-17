Вода грязная: в Одессе и Затоке "забраковали" пять пляжей

На Одесчине морская вода возле 2 пляжей и 3 пляжей Залива не соответствует санмикробиологическим нормам. Об этом сообщил брифинге Виталий Гончаров.

Главный санврач Одесской области отметил, что пробы морской воды, которые исследовали специалисты лабцентра Министерства здравоохранения, сообщают о неудовлетворительном качестве воды на данный момент возле пляжа "Аркадия" и пляжа на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, а именно, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".

Со слов Гончарова, уже исследовали 93 пробы морской воды, которые взяли в зонах рекреации морских водопользований на пляжах Одесской области.

Санврач также подчеркнул, что исследованая на сан-химические показатели морская вода в контрльных точках, соответствует гигиеническим требованиям.

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