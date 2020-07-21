ООС: оккупанты уже трижды нарушали "режим тишины", двое защитников ранены

В отчете штаба ООС сообщили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили минометы калибра 120 мм под Новотошковским.
В районе ответственности опер-тактической группы "Восток" под населенным пунктов Павлополь оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово подразделения ООС были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов.
Защитники ООС открывали прицельный ответный огонь.
В следствие вражеских атак два украинских защитника получили ранения.
Их доставили в медучреждения и предоставили необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.