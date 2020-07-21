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ООС: оккупанты уже трижды нарушали "режим тишины", двое защитников ранены

ООС: оккупанты уже трижды нарушали "режим тишины", двое защитников ранены
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
Боевики РФ в зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток три раза нарушали "тишину", в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбуке.

В отчете штаба ООС сообщили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили минометы калибра 120 мм под Новотошковским.

В районе ответственности опер-тактической группы "Восток" под населенным пунктов Павлополь оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово подразделения ООС были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов.

Защитники ООС открывали прицельный ответный огонь. 

Штаб ООС: боевики уже дважды нарушали "тишину"

В следствие вражеских атак два украинских защитника получили ранения.

Их доставили в медучреждения и предоставили необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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