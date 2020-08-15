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"Злой замысел или просто безумие": владелец танкера Delfi пытался через суд запретить эвакуацию судна

"Злой замысел или просто безумие": владелец танкера Delfi пытался через суд запретить эвакуацию судна
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что владелец затонувшего возле Одессы танкера Delfi попытался запретить через суд любые действия с судном.

 "Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", - написал Криклий в соцсети Facebook.

Министр также добавил, что суд отклонил ходатайство и работы по эвакуации танкера продолжаются. 

"Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - отметил Криклий.

Как известно, 10 августа возле затонувшего судна начались подготовительные работы - плавучий кран приступил к разборке каменной гряды у корпуса. 

Чрезвычайная ситуация местного уровня: поднимать танкер Delfi поручили АМПУ

Напомним, специалисты компании Smart Marine Concept 18 июля дважды пытались поднять с мели танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы. Обе попытки успехом не увенчались.

25 июля была предпринята еще одна попытка поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.

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Все по теме:

Одесса, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Delfi.

Автор:

Телеграф
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