Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев
Пандемия COVID-19: Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев
Оккупанты снова устроили провокацию на Донбассе: где стреляли
Оккупанты снова устроили провокацию на Донбассе: где стреляли
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу"

Оккупанты снова устроили провокацию на Донбассе: где стреляли

Оккупанты снова устроили провокацию на Донбассе: где стреляли
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На востоке Украины террористы нарушили перемирие - трижды открывали провокационный огонь.

В среду, 19 августа, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе открывая огонь из стрелкового оружия, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебные нарушения режима прекращения огня… Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в четверг.

Украинские военные уточнили, что вблизи Луганского и дважды у Попасной была зафиксирована огневую активность противника из стрелкового оружия. "Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим военным, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Боевики сорвали перемирие на Донбассе обстрелом из гранатомета

Как сообщалось, в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
02 Замглавы МИДа обсудил с послом Саудовской Аравии взаимоотношения между странами
03 "Я думаю, что вы будете иметь выбор": Садовый вновь пойдет в мэры Львова
04 Ляшко дал совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса
05 Заседание ТКГ: стороны договорились о новых участках разведения сил и разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Лукашенко попал в &quot;черный список&quot;: МИД Литвы расширило список &quot;невъездных&quot; лиц
Лукашенко попал в "черный список": МИД Литвы расширило список "невъездных" лиц
Дело Гандзюк: Левину и Мангеру продлили арест
Дело Гандзюк: Левину и Мангеру продлили арест
20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь