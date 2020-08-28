В Умань приехали хасиды, местные жители пытались не пустить их в город

В Умани ночью, 28 августа, местные жители пытались не пропустить в город приехавших хасидов.

Видео инцидента опубликовал депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев в Facebook. На месте инцидента полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

На кадрах ролика видно, как паломники проходят через кордон уманчан и правоохранителей.

На помощь местные вызвали правоохранителей и требовали от них помощи, однако те говорили, что не могут запретить иностранцам приезжать в город. Жители отталкивали хасидов от здания, забирали сумки и кричали. Те, в свою очередь, настойчиво пытались пройти в здание.

На видео слышно, как автор видео обращается к одному из иностранцев: "Эй, чучело!", он же кричал, обращаясь к иностранцам: "Welcome Ukraine" ("Добро пожаловать в Украину"). Судя по записи, приехавших хасидов было около 20 человек. Чем закончилась ситуация, неизвестно.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования Рош а-Шана в Умани, куда ежегодно прибывают хасиды со всего мира.

Главный советник Израиля по COVID-19 Ронни Гамзу написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал запретить паломничество евреев-хасидов в Умань.

Ранее в Кабмине поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

Как сообщалось, сегодняшнего дня границы на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в Украину.