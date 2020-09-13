В результате пожара в Донецкой области погиб мужчина

В крупнейшем городе на берегу Азовского моря случился пожар в жилом доме.

В Мариуполе в результате пожара погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

"12 сентября в 18:25 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Жуковского в г. Мариуполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь вспыхнул в жилом доме.

"В результате пожара погиб мужчина, 1956 года рождения. Пожарные локализовали пожар в 19:20 и ликвидировали в 20:05. От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.