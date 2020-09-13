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Коронавирус: во Львове скончался главный педиатр города

Коронавирус: во Львове скончался главный педиатр города
Обновлено 22:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Главный педиатр Львова Богдан Остальский скончался от осложнений коронавирусной болезни COVID-19.

"После длительного лечения от коронавируса, умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", – говорится в сообщении на сайте горсовета в воскресенье вечером.

Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.

В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

По словам главы Министерства здравоохранения, Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина.

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Львов, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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