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В ХНУВС не подтверждают список курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В ХНУВС не подтверждают список курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На горячей линии ХНУВС "Телеграфу" уточнили, что не могут пока подтвердить подлинность списка людей, которые были на борту.

"Сейчас информация проверяется и уточняется. Ситуация очень деликатная, мы пока не можем публиковать конкретные имена, пока данные не подтвердятся на 100%. Они будут опубликованы официально на сайте вуза", - сказали изданию в университете.

В ночь на субботу источник "Телеграфа" в командовании Военно-воздушных сил не подтвердил, но и не опровергнул подлинность списка. Собеседник намекнул, что он скорее правдив, однако все фамилии разобрать сложно.

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Напомним, 25 сентября в Украину пришло большое горе - в Чугуеве Харьковской области разбился самолет Ан-26Ш с курсантами университета Военно-воздушных Сил.

На борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 19 курсантов. По словам главы ОГА Алексея Кучера, погибшие учились на втором курсе. Им было всего по 18-19 лет. Двоим удалось выжить - они успели спрыгнуть на землю, но находятся в тяжелом состоянии.

Харьковский телеграм-канал "Труха" опубликовал якобы список тех, кто был на борту.

Фото: t.me/truexanews

Как сообщалось ранее, министр обороны Андрей Таран высказался о версиях крушения Ан-26. Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет сегодня, 26 сентября, на место авиакатастрофы.

Все подробности о трагедии в Чугуеве читайте здесь

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Харьков, Самолет, Крушение, ХНУВС.

Автор:

Телеграф
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