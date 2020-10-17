В Киеве простились с ветераном, который сжег себя в знак протеста (фото)

Сегодня на Майдане попрощались с ветераном АТО, который ранее сжег себя.

Сегодня, 17 октября в Киеве, на Майдане Независимости попрощались с ветераном АТО Николаем Никитенком, который сжег сам себя. Причиной такого поступка послужило несогласие с политикой президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили выложив фото с места прощания, в Фейсбуке общественной организации "Відсіч".

Также стоит напомнить, что ранее в центре Киева в ночь с 10 на 11 октября 49-летний мужчина совершил самосожжение.

Добавим, что пострадавший умер в больнице от полученых ожогов, он впал в кому из которой уже не смог выйти.