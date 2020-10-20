Невестка Кернеса раскрыла новые данные о состоянии здоровья мэра Харькова

В сети продолжает появляться различная информация о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Его невестка развенчала все мифы.

Оппоненты мэра Харькова спекулируют на фейках о состоянии его здоровья, чтобы заполучит кресло мэра.

Об этом рассказала член семьи главы Харьковского горсовета Юлия Привалова.

На вопрос подписчика в инстаграм, который боится, что Кернес не сможет взяться за свои обязанности после выборов, Юлия рассказала, что действующий мер идет на поправку.

"Он в полном здравиии, хорошо себя уже чувствует и это полная спекуляция его оппонентов, которые ничего больше не умеют, кроме того, как врать, к сожалению", - рассказала невестка политика.

Напомним, на фоне распространившихся слухов о тяжелом состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса, его сын фото справки из клиники Шарите, где тот сейчас проходит курс лечения.