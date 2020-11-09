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Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов

Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал

Водителю автомобиля, который сбил людей на островке безопасности в Харькове избрана мера пресечения. 

Как сообщает Newsroom, Киевский райсуд Харькова отправил 22-летнего Али Хенди под стражу на 60 суток.

Впрочем, он может выйти под залог в 10,51 миллиона гривень. 

Али Хенди - бывший студент Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Как оказалось, он находится в Украине нелегально, ведь вид на жительство истек еще летом. 

Автомобиль, на котором совершено ДТП, был арендован. 

По его словам, авария случилась из-за того, что соседний автомобиль начал резко перестраиваться на перекрестке и Хенди попытался избежать столкновения.   

Как выяснилось, в авто помимо водителя находилась еще одна девушка. Ее до сих пор разыскивают. 

Сторона обвинения требовала избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Защита просила отправить иностранца под домашний арест, заверив, что Хенди раскаивается в содеянном и готов выплатить компенсацию пострадавшим. 

ДТП произошло 7 ноября в Харькове на проспекте Науки. Водитель вылетел на островок безопасности, где находились люди. 

Три человека получили переломы, черепно-мозговые травмы. 50-летняя женщина находится в коме.

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Все по теме:

ДТП, Харьков, Суд, Али Хенди.

Автор:

Телеграф
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