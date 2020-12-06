С 2021 года крымчанам начнут отключать воду

Крымским должникам в 2021 году начнут отключать воду за долги, а возобновить водоснабжение можно будет только после полного погашения задолженности, штрафов и оплаты расходов предприятия.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

"Если после окончания действия моратория, т.е. после 1 января 2021 года, не будет урегулирован вопрос в части погашения задолженности, ГУП РК 2Вода Крыма" возобновит ограничения услуг (возобновление услуг будет возможным после полного погашения задолженности и оплаты расходов, понесенных предприятием на ограничение и восстановление услуг), а также начисление неустоек (штрафа, пени) должникам, кроме того, с марта по декабрь 2020 г. пеня за имеющуюся просроченную задолженность не предъявляется к оплате, но с 1 января 2021 года пеня будет востребована за каждый неоплаченный в данный временной промежуток платеж", – говорится в сообщении.

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Водная проблема Крыма, особенно остро стала в последнее время. Так, в Симферополе сложилась критическая ситуация, воду подают всего 4 часа в сутки. Людям приходиться добывать воду из батарей.

Несмотря на все имеющиеся проблемы полуострова с водой, глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров не рассчитывает на поставку воды с территории Украины.