Партия венгров устроил демарш на сессии Закарпатского облсовета (видео)

Фракция венгерской партии КМКС заявила,что не будет участвовать в голосовании за голову Закарпатского облсовета и в полном составе покинула сессионный зал.

Об этом сообщает "Mukachevo.net".

Представитель партии Иосиф Борто заявил, что они не будут голосовать за главу облсовета из-за политического преследования.

Он также сообщил, что при этом депутаты будут голосовать по другим вопросам.

Как сообщалось ранее, пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Из-за этого Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

1 декабря МИД Украины вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.

В МИД Венгрии утверждают, что сначала спели государственный гимн Украины и только после этого - национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии.