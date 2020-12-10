Появилось видео с места смертельной аварии с машиной каршеринга в Киеве

В ночь со среды на четверг, 9-10 декабря, неподалеку станции метро Шулявская произошло смертельное ДТП. Машина каршеринга влетела в столб.

Telegram-канал dtp.kiev.ua показал последствия ужасной аварии.

Водитель арендного автомобиля Равон двигаясь к Севастопольской площади со спуска максимально разогнался и на уклоне дороги влево поехал прямо, на тротуар и в столб.

В машине находилось два человека - парень и девушка - оба не выжили.

Напомним, что в Киеве на проспекте Шухевича водитель такси умер за рулем, неуправляемый автомобиль такси выехал на тротуар.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"