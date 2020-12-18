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Пятница, 18.12.2020
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Траур по Кернесу в Харькове внезапно сократили

Траур по Кернесу в Харькове внезапно сократили
08:19 Сегодня Телеграф

Траур по ушедшему из жизни мэру Харькова Геннадию Кернесу продлится два дня вместо анонсированных ранее трех. Таким образом, последним днем памяти будет 18 декабря.

Распоряжение о датах проведения траура подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который до выборов будет исполнять обязанности Кернеса.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове ", - сказано в официальном сообщении мэрии.

В Харькове могут затеять масштабную войну, элиты заранее готовились к смерти Кернеса

Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.

В дни траура в городе будут приспущены флаги, развлекательно-концертные и спортивные соревнования проводиться не будут.

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Все по теме:

Харьков, Траур, Игорь Терехов, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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