Траур по Кернесу в Харькове внезапно сократили

Траур по ушедшему из жизни мэру Харькова Геннадию Кернесу продлится два дня вместо анонсированных ранее трех. Таким образом, последним днем памяти будет 18 декабря.

Распоряжение о датах проведения траура подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который до выборов будет исполнять обязанности Кернеса.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове ", - сказано в официальном сообщении мэрии.

Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.

В дни траура в городе будут приспущены флаги, развлекательно-концертные и спортивные соревнования проводиться не будут.

Читайте также о том, какая семья была у Кернеса.