В центре Львова прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности и фото

В пятницу, 18 декабря, в центре Львова, на улице Ковалевской, 3, произошел взрыв в трехэтажном доме, в результате которого мужчина и женщина получили травмы во время обрушения стены.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Львовской области.

По предварительной информации, причиной взрыва в квартире на третьем этаже стала утечка газа. Оба человека, которые пострадали в результате инцидента, являются жителями этой квартиры, их с ожогами госпитализировали в 8-ю городскую больницу Львова и в областную клиническую больницу.

Кроме того, работники ГСЧС эвакуировали из дома 10 человек.

"Произошел взрыв газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописано 34 жители. По состоянию на сейчас на месте перекрыта подача газа, произведено отключение электроэнергии, работает оперативно-спасательная служба. Также проведена эвакуация людей из дома", - рассказал подробности ЧП заместитель председателя Шевченковской райадминистрации Львова Святослав Костяк.

Известно, что взрыв произошел в квартире № 19. В результате трагедии пострадали два человека - 45-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Львовщине взорвался автомобиль, погиб мужчина.