Названы области Украины, где больницы критически заполнены больными с коронавирусом

В Украине, где по данным на воскресенье, 20 декабря, зафиксировано 8, 3 тысячи пациентов с коронавирусом, больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в двух областях. При том, что средний показатель по стране составляет около 40%.

Об этом свидетельствуют данные Миндрава.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве койки заполнены на 48%. Всего в Украине ввели уже 64 079 больничных коек для COVID-19.

Кроме того, в двух областях Украины - Ивано-Франковской и Херсонской - заметно улучшилась ситуация с коронавирусом. Так, за сутки в Ивано-Франковской области выздоровели от коронавируса 821 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 19691 человек. При этом, начиная с 15 декабря здесь наблюдается рост числа выздоровевших над заболевшими за сутки. Аналогичная ситуация наблюдается и в Херсонской области. Правда, здесь разница между количеством выздоровевших и заболевших не пошла в "минус". Так, за сутки 204 человека заболели и 158 вылечились.

Как соообщал "Телеграф", ранее в Украине два дня подряд количество вылечившихся от коронавируса превышало количество новых случаев, установленных за сутки. Правда, в эти двое суток количество тестов на COVID-19 намного меньше, чем в те дни, когда эта позитивная динамика не наблюдалась.