Это мы устали от войны? Волонтер рассказал о рекордном пожертвовании скромной украинки на нужды армии

Украинка пожертвовала огромную сумму денег бойцам, которые защищают интересы Украины на Донбассе.

Об этом рассказал украинский шоумен Сергей Притула, который давно занимается волонтерской деятельностью, в своем Telegram-канале.

По словам Притулы, ему написала женщина из Львова, попросила о встрече, чтобы передать помощь военным на Донбассе. после долгой переписки они встретились в гримерке на съемочной площадке, и она дала 60 000$ (более 1,7 млн грн).

Это пожертвование эквивалентно 30% от всех средств, которые были собраны шоуменом за 11 месяцев.

Он добавил, что это "еще и лучший ответ всем тем, кто ретранслирует нарративы российской пропаганды о том, что украинцы устали от войны".

"Я убежден, что за подобным поступком стоит какая-то история. Но я не имел никакого морального права лезть человеку в душу и докапываться, что это за история", - рассказал Притула.

После этого пожертвования, команда Притулы решила отойти от первоначального плана потратить эти средства на снайпинг и направили их в более крупную военную технику.

Волонтер показал видео, смонтированное ВСУ, "чтобы визуализировать конечный результат".

На нем показано, как испытывают оружие на военной технике БМП(Боевая машина пехоты), МТ-ЛБ(Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и КУНГ (Кузов универсальный нулевого габарита).

Напомним, что бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ВС Украины начали совместные тренировки с бойцами представителей стран НАТО.

На полигоне "Широкий лан" прошли испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов "Javelin" и турецких беспилотников "Bayraktar TB2".