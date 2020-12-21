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Это мы устали от войны? Волонтер рассказал о рекордном пожертвовании скромной украинки на нужды армии

Это мы устали от войны? Волонтер рассказал о рекордном пожертвовании скромной украинки на нужды армии
00:21 Сегодня Телеграф

Украинка пожертвовала огромную сумму денег бойцам, которые защищают интересы Украины на Донбассе.

Об этом рассказал украинский шоумен Сергей Притула, который давно занимается волонтерской деятельностью, в своем Telegram-канале.

По словам Притулы, ему написала женщина из Львова, попросила о встрече, чтобы передать помощь военным на Донбассе. после долгой переписки они встретились в гримерке на съемочной площадке, и она дала 60 000$ (более 1,7 млн грн).

Это пожертвование эквивалентно 30% от всех средств, которые были собраны шоуменом  за 11 месяцев.

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Он добавил, что это "еще и лучший ответ всем тем, кто ретранслирует нарративы российской пропаганды о том, что украинцы устали от войны".

"Я убежден, что за подобным поступком стоит какая-то история. Но я не имел никакого морального права лезть человеку в душу и докапываться, что это за история", - рассказал Притула.

После этого пожертвования, команда Притулы решила отойти от первоначального плана потратить эти средства на снайпинг и направили их в более крупную военную технику.

Волонтер показал видео, смонтированное ВСУ, "чтобы визуализировать конечный результат".

На нем показано, как испытывают оружие на военной технике БМП(Боевая машина пехоты), МТ-ЛБ(Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и КУНГ (Кузов универсальный нулевого габарита).

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Напомним, что бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ВС Украины начали совместные тренировки с бойцами представителей стран НАТО.

На полигоне "Широкий лан" прошли испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов "Javelin" и турецких беспилотников "Bayraktar TB2".

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Сергей Притула, ООС.

Автор:

Телеграф
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