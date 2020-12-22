"Это новая рецептура?" В супермаркете Киева продали кофе с насекомыми (фото)

В одном из столичных кофейных автоматов разливают не вегетарианский кофе по "новой рецептуре" с добавлением мяса насекомых.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев без цензуры.

"Кофе с мясом таракана? Наверное, это новая рецептура. В кофейном автомате в магазине "ЭКОмаркет" на Василия Липковского,25", - сказано в подписи к сообщению.

В комментариях к сообщению пользователи отметили, что тараканы в кофе являются "бесплатным протеином".

"То протеин, наслаждаетесь пока на шару", - отмечают они.

Как сообщалось ранее, украинская журналистка купила в одной из торговых сетей банку оливок, но внутри ее ожидал неприятный сюрприз.

А купленная в другой торговой сети курица "засияла" странным голубоватым свечением, чем напугала купившую ее женщину.