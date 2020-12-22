"Это новая рецептура?" В супермаркете Киева продали кофе с насекомыми (фото)

В одном из столичных кофейных автоматов разливают не вегетарианский кофе по "новой рецептуре" с добавлением мяса насекомых.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев без цензуры.
"Кофе с мясом таракана? Наверное, это новая рецептура. В кофейном автомате в магазине "ЭКОмаркет" на Василия Липковского,25", - сказано в подписи к сообщению.
В комментариях к сообщению пользователи отметили, что тараканы в кофе являются "бесплатным протеином".
"То протеин, наслаждаетесь пока на шару", - отмечают они.
Как сообщалось ранее, украинская журналистка купила в одной из торговых сетей банку оливок, но внутри ее ожидал неприятный сюрприз.
А купленная в другой торговой сети курица "засияла" странным голубоватым свечением, чем напугала купившую ее женщину.