Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе

23 декабря в Харькове пройдет церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который умер в Германии от осложнений коронавируса.

Тем временем в сети уже показали гроб с телом покойного городского главы.

"Гроб с телом в Благовещенском соборе", - сказано в подписи к фотографии, обнародованной Телеграм-каналом ТРУХА.

Там также сообщили, что церемонию отпевания будут транслировать, поскольку возле Благовещенского собора устанавливают большой экран.

Как сообщалось ранее, тело Кернеса доставили в Украину вечером 21 декабря.

Его похоронят на центральной аллее 2-го Харьковского кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

О смерти Кернеса стало известно 17 декабря.