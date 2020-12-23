"Проснулся и понял": харьковчанин объяснил, зачем сделал на лбу тату "Кернес жив" (видео)

Евгений Ивашко из Харькова, который сделал себе на лице татуировку с надписью "Кернес жив" в память про умершего 16 декабря от коронавируса мэра Харькова Геннадия Кернеса, признался, что на такой шаг его толкнул сон, где присутствовал умерший градоначальник.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1.

Он рассказал, что набить тату его во сне попросил сам Геннадий Кернес.

"Проснулся и понял, что нужно набить голову на голове", - сказал Ивашко.

Напомним, в среду, 23 декабря, в Харькове состоялись похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса

Также стало известно, кто из политиков приехал в Харьков проститься с Кернесом.

Позже выяснилось, что проститься с Кернесом в Харьковском академическом театре оперы и балета успели не все.