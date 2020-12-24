Весь город превратился в пробку: появились фото и видео транспортного коллапса в Харькове

Харьков, где в среду, 23 декабря, состоялись похороны мэра Геннадия Кернеса, к вечеру четверга, 24 декабря, сковали пробки.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

В частности, проспект Гагарина, судя по карте, превратился в одно сплошное красное пятно.

"Горите в аду, гребаные твари. Трамвай от Гольдбереговской церкви до Грековской. Одна остановка — 40 минут", - пишут в Telegram-канале ХС Харьков.

В сети советуют "не соваться" в центр города, потому, что "в центре просто адовые пробки".

Действительно "адовую" ситуацию с пробками в Харькове подтверждает и серис Google Maps.

Как отмечает в Facebook пресс-секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, ситуация вряд ли улучшится в ближайшие дни.

"В городе ожидаются сложные погодные условия. С 2-х часов ночи, предупреждают синоптики, должен начаться сильный снегопад, утром ожидается гололед, а к вечеру пятницы - дождь и намерзание льда на дорогах", - написал он.

Как сообщал "Телеграф", 15 декабря пробки сковали Киев. Причиной такого коллапса стало сразу несколько событий, произошедших в центре столицы. Так, на Майдане Независимости весь день протестовали предприниматели ФОП, которых заставило разойтись лишь травмирование глаза одной из участниц во время их разгона полицейскими.

На Шулявском мосту обрушение столбов освещения перекрыло дорогу, в связи с чем полиции пришлось ограничить движение в направлении станции метро "Дорогожичи".

"Вишенкой на торте" и так "распаленного" протестами и ЧП центра Киева стали несколько ДТП, которые добавили свою ложку дегтя в и так непростую ситуацию с движением по центру города.

Кроме того, 15 декабря, станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.